Экономика
Моя Москва.онлайнС 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ
На территории России с 1 июля 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм». Согласно данным экспертов, в среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Политика
Киев призвал усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму
Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию РФ в Крыму, из-за чего просит усилить санкционное давление в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11:17
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Общество
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля
В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
Армия и оружие
В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации
В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Lenta.ru 10:09
Автоспорт
Берни Экклстоун: Темнокожие – большие расисты, чем белые
Autosport.com.ru 08:55
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
По имеющимся на сегодняшний день сведениям, обновленная «Нива» увидит свет в одно время со следующей генерацией паркетника Lada 4x4, дебютный показ которого запланирован на 2023 год.
Pnzdrive 08:30
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Политика
Россия заинтересовалась приглашением Трампа на саммит G7
Россия заинтересована приглашением американского президента Дональда Трампа на саммит G7.
Lenta.ru 09:39
Общество
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости коронавирусом в Европе
Как заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге, на прошлой неделе в европейских странах впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа случаев инфицирования.
Shraibikus News 09:45
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Футбол
«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»
«Ростов» сообщил Российской-премьер лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
РБК 11:20
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Технологии
В iPhone появится пугающая функция
Профиль 11:38
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Экономика
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туриндустрии
Председатель партии "Единая Россия" направил главе российского правительства Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 11:32
Общество
Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Экономика
Стало известно о более «жесткой» ситуации у «Аэрофлота»
Напомним, что в прошлом месяце группа «Аэрофлот» уменьшила перевозки пассажиров на 94% в годовом сопоставлении до 305,6 тыс. пассажиров.
Росбалт 09:33
Политика
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости 09:37