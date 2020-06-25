Экономика
Моя Москва.онлайнС 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ
На территории России с 1 июля 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм». Согласно данным экспертов, в среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.
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Происшествия
Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск
Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Общество
Венедиктов: Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 50%
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось накануне.
Эхо Москвы 03:35
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Политика
Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил
Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Общество
ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
Космос
Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр
Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru 05:43
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
Челябинец-контрактник пропал в Приморском крае
В Приморском крае пропал контрактник из Челябинска Александр Татаренко. Об этом сообщили в Комитете солдатских матерей России.
Европейско-Азиатские новости 05:15
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми
Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Шоу-бизнес
Самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса в РФ до 40 лет назвал Forbes
Журнал Forbes составил список самых успешных звезд в России в возрасте до 40 лет.
iReactor вчера в 04:39
Космос
В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты
Evo-rus.com 06:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью
Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря.
Летидор 03:45
Политика
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
RT на русском 06:35
Общество
В Башкирии на день запретят продажу алкоголя
Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru вчера в 05:19
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
Армия и оружие
Китай и Индия вновь развернули войска на границе
В издании The Times of India, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что Индия начала разворачивать дополнительные силы в восточной области Ладакха на фоне увеличения концентрации китайских ВС в данном регионе.
Discover24 04:01
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение.
Коммерсантъ 05:08
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 обойдётся в $549
The GEEK 03:07
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23