Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнС 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

На территории России с 1 июля 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм». Согласно данным экспертов, в среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.
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С 1 июля в регионах России вырастут тарифы за услуги ЖКХ

Актуальные Новости03:59

Тарифы на ЖКХ увеличатся в России с 1 июля

Кузбасс Сегоднявчера в 21:02

В Смоленской области с 1 июля должны подорожать услуги ЖКХ

Readovka67.ru24 июня в 08:50

В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля

Рамблервчера в 09:25

В России изменятся тарифы ЖКХ

ГЛАС.RUвчера в 07:41

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

ПРАЙМвчера в 07:03

Тарифы на услуги ЖКХ изменятся

Primpress.ruвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск

Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Общество

Венедиктов: Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 50%

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось накануне.
Эхо Москвы 03:35
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
9
Политика

Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил

Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
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Технологии

Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

News.ru 05:41
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
501
Общество

ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
49
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Происшествия

Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
5,2K
Космос

Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр

Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru 05:43
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
927
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Происшествия

Челябинец-контрактник пропал в Приморском крае

В Приморском крае пропал контрактник из Челябинска Александр Татаренко. Об этом сообщили в Комитете солдатских матерей России.
Европейско-Азиатские новости 05:15
5
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
748
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
9
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
172
Шоу-бизнес

Самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса в РФ до 40 лет назвал Forbes

Журнал Forbes составил список самых успешных звезд в России в возрасте до 40 лет.
iReactor вчера в 04:39
15
Космос

В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты

Evo-rus.com 06:07
1
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью

Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря.
Летидор 03:45
4
Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
12
Политика

В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

RT на русском 06:35
9
Общество

В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru вчера в 05:19
13
Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
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Армия и оружие

Китай и Индия вновь развернули войска на границе

В издании The Times of India, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что Индия начала разворачивать дополнительные силы в восточной области Ладакха на фоне увеличения концентрации китайских ВС в данном регионе.
Discover24 04:01
2
Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение.
Коммерсантъ 05:08
68
Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 обойдётся в $549

The GEEK 03:07
7
Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
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