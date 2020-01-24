Экономика
РБКТарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
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Наука
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт «идеального кофе»
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
Политика
Рейтинг Путина вышел на трехмесячный максимум
После выступления президента Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию показатель одобрения деятельности главы государства за неделю вырос до 65,4%. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Шоу-бизнес
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына В театре "Содружество актеров Таганки" простились с 51-летним актером Данилой Перовым – единственным сыном звезды картины "Москва слезам не верит", народной артистки России Раисы Рязановой.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
Общество
«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай
«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать приобретенные билеты на рейсы в Китай или изменить дату вылета в связи с распространением коронавируса в этой стране.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Наука
Змеи могут являться вероятным первоисточником китайского коронавируса
Китайские ученые заявили о том, что возможным первоисточником нового коронавируса могут быть змеи, пишет издание Что происходит.
Происшествия
Водитель фуры в Москве перекрыл улицу из-за задержки зарплаты
В центре Москвы водитель фуры намеренно перекрыл улицу из-за невыплаты зарплат. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает телеканал «Звезда».
Общество
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей
Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
Кино
Брэд Питт отказался от главной роли в «Матрице»
Актер Брэд Питт признался, что отказался от главной роли в трилогии тогда еще братьев, а не сестер Вачовски "Матрица".
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Политика
Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что осужденная в России израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Исполнение короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы завершилось победой россиянки Алены Косторной.
Теннис
Роджер Федерер выиграл 100-й матч на Australian Open
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером 21-летним Алесем Завтраковым.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Происшествия
Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге
Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Экономика
Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал идею смены основного акционера банка.