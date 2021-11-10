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Тарифы на интернет и телевидение в России могут вырасти на 10%

Тарифы на домашний интернет, телевидение и прочие услуги связи в 2022 году могут вырасти на 10%.
Газета.Ru
О готовности поднять стоимость услуг заявили 78% респондентов, при этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше.
Известия
Помимо инфляции, грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, отмечает глава TelecomDaily.
Известия
32% компаний заявили о возможном росте тарифов на более "вегетарианские" 3-9%.
Газета.Ru

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В России могут вырасти тарифы на интернет и телевидение
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