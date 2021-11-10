Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что в связи с миграционным кризисом Евросоюз готовится к введению новых санкций в отношении Белоруссии, направленных против 30 физических и юридических лиц страны, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию "Белавиа".