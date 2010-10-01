Общество
АиФ КалининградТарифы пошли вверх. Пандемия не остановит рост цен на коммуналку
Инициатива не прошла Решение о повышении расценок с 1 июля 2020 года Служба по государственному регулированию цен и тарифов приняла ещё в декабре прошлого года, когда никто не подозревал ни о пандемии, ни о грядущем мировом кризисе.
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Общество
В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона
Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня.
Sports.ru 02:13
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Общество
Губернатор проголосовал по поправкам в Конституцию России
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Подмосковье Сегодня 05:08
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Экономика
Правительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей, признанных пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.
Новгород.ру вчера в 08:31
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Городовой 29 июня в 13:55
Здоровье
За сутки в Алтайском крае скончались 4 пациента с коронавирусом
На 30 июня в Алтайском крае у 3 985 человек подтвержден коронавирус, в числе инфицированных 399 детей.
Kursk.com вчера в 03:51
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Технологии
NVIDIA отрицает занижение выручки от продаж видеокарт майнерам
Сторона обвинения строит свои доводы преимущественно на данных исследования Prysm Group, которое приписывает NVIDIA выручку в размере $1,126 млрд от реализации игровых видеокарт майнерам.
3DNews 03:37
Автоспорт
За пять лет Феттель и «Феррари» так и не выиграли чемпионат мира: помешали кризис лидерства, вектор развития техники и пилотажные проблемы
Sports.ru 04:46
Политика
Чечня показала самую высокую явку в 84,62%
Самая высокая явка была зафиксирована в Чечне - 84,62%. Самая низкая оказалась в Мурманской области - 32,68%.
Московский Комсомолец 04:02
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
Тедеско: «Если бы Ганчаренко был женщиной, я бы подошёл»
Доменико Тедеско, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Спартак", прокомментировал отношения с коллегой Виктором Гончаренко, наставником ЦСКА.
CT news вчера в 17:50
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Энергетика
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14
Общество
В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса
Накануне в России за сутки выявили 6693 новых случаев коронавируса.
RT на русском 03:32
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
"Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства.
Новые автомобили вчера в 08:07
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30