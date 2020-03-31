Коронавирус
РЕН ТВГосдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБКвчера в 08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва30 марта в 14:28
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Происшествия
В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса
В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 115 человек
В Москве число выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса
В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей
Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В Крыму вводят карантин по коронавирусу
Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Происшествия
Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске
Энергетика
Норвегия намерена увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
Речь идет о норвежской государственной компании Equinor ASA. Норвегия намерена увеличить переизбыток нефти на мировом рынке.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Общество
В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Грозный, 1 апреля 2020, 11:49 — REGNUM В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.