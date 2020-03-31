Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВГосдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБКвчера в 08:33

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Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБКвчера в 08:33

Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Вечерняя Москва30 марта в 14:28

Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ruвчера в 04:52

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВвчера в 04:14

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUMвчера в 03:54

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ruвчера в 06:03

Бюджетный комитет ГД одобрил снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

ПРАЙМ30 марта в 14:21
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Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Москва 24 вчера в 05:00
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вести Подмосковья 02:51
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия

В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса

В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 04:10
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 115 человек

В Москве число выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:12
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Полит.ру 01:10
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
ТВ Центр 04:26
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Сергей Цивилёв разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке

Толк42 02:45
Общество

В Крыму вводят карантин по коронавирусу

Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
REGNUM 03:25
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Происшествия

Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

РИА Новости вчера в 00:19
Энергетика

Норвегия намерена увеличить переизбыток нефти на мировом рынке

Речь идет о норвежской государственной компании Equinor ASA. Норвегия намерена увеличить переизбыток нефти на мировом рынке.
Деловое.ТВ 03:30
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
ФАН 04:12
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 05:56
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ вчера в 22:39
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Общество

В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Грозный, 1 апреля 2020, 11:49 — REGNUM В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
REGNUM 04:49
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
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