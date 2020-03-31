с чего всё началось

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Общество В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Здоровье В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.

Происшествия В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Космос В России испытали летный образец лунного зонда Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.