Общество
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Политика
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин проголосовал по вопросу о принятии поправок в Конституцию России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:07
Общество
В Крыму за сутки выявили семь случаев коронавируса
Семь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, выздоровели 17, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:22
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Экономика
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Политика
Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимира Путина следует избрать пожизненным президентом России.
Компания вчера в 11:02
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Сообщается, что «Оренбург» проинформировал лигу о невозможности организовать проведение матча в связи с новыми предписаниями регионального Роспотребнадзора.
РБК 04:09
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Актриса из Омска снялась для обложки журнала MAXIM
Омск здесь 29 июня в 01:00
Кино
Райан Рейнольдс сорвал онлайн-встречу актеров из первых «Людей Икс»
Голливудский актер, исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул» Райан Рейнольдс сорвал онлайн-встречу актеров из серии фильмов «Люди Икс».
Известия 00:20
Происшествия
В Омске назначили новых начальников полиции и следственного управления
В соответствии с приказом должность заместителя начальника УМВД России по городу Омска - начальника полиции назначен полковник полиции 42-летний Александр Кубатин, с 2017 года занимавший должность начальника отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омска.
Новый Омск 02:23
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Шоу-бизнес
Фанатов удивило внешнее сходство сыновей Стоцкой и Киркорова
Ранее в Сети поднялась волна обсуждений внешнего сходства двух мальчишек.
Московский Комсомолец вчера в 07:27
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов
Этапы реформы по вывозу медицинских отходов Московская область собирается создать территориальную схему по обращению с медицинскими и биологическими отходами (по аналогии с твердыми коммунальными отходами), утвердить тариф на их вывоз и построить необходимую инфраструктуру.
РБК 02:03
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Общество
В РФ назвали регионы с максимальной опасностью по клещевому энцефалиту
Москва, 1 июля 2020, 08:32 — REGNUM Увеличение числа случаев инфицирования клещевым энцефалитом на 15−20% наблюдается в этом году на территории пяти регионов России по сравнению с прошлым годом согласно исследованиям специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте учреждения.
REGNUM 01:32
Экономика
Банкиры накопили добра перед худом
Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира.
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие
В Европе скачок радиации связали с Россией
В Северной Европе увеличившийся уровень радиации связали с Россией.
Актуальные Новости 03:56
Политика
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Общество
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович положительно оценила действия россиян по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:43
Футбол
«Рома» продлила аренду футболиста «Арсенала» Мхитаряна
ТАСС Спорт 02:21
Общество
В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
РИА Новости 03:27