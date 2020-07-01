Общество
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Футбол
«Челси» показал домашнюю форму на новый сезон
«Челси» официально представил новую домашнюю форму, в которой лондонская команда будет выступать в сезоне-2020/21.
Sport24.ru 03:16
Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия вчера в 18:51
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
На заводе имени Дегтярева началось производство автомата А-545 калибра 5,45 миллиметров.
Военное дело 02:13
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новая игровая приставка PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков, предназначенных для консоли PlayStation 4. Данную информацию подтвердила японская компания-производитель электроники Sony.
UfacityNews.ru вчера в 16:47
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com 01:58
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев коронавируса в РФ выросло за сутки на 6556, до 654 405, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Общество
На Камчатке президентские выплаты получили более 51,5 тыс. детей
На Камчатке, начиная с апреля, выплаты по указу президента уже получили 40 059 тысяч камчатских семей, воспитывающих 51 575 тысяч детей.
КамИНФОРМ 29 июня в 15:58
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Здоровье
На Среднем Урале подтвердили ещё 214 случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 29 июня 2020, 10:42 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 214 человек по состоянию на 29 июня 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 29 июня в 03:42
Общество
Беглов об инциденте с Френкелем: провокации не украшают город
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение на избирательном участке на журналиста Медиазоны Давида Френкеля, которому сломали руку.
Znak.com 03:38
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
Автоновости дня вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве
Live24 вчера в 05:09
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:29
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Политика
Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в рамках участия в церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса.
ТАСС вчера в 15:19
Космос
Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой
News.ru 28 июня в 12:05
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Политика
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе.
RT на русском 01:49
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Футбол
Доменико Тедеско: «Если бы Гончаренко был женщиной, я бы подошел»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) рассказал об игре хавбека Зелимхана Бакаева и ответил на вопрос, почему не подошел к наставнику армейцев Виктору Гончаренко.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Общество
В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса
Накануне в России за сутки выявили 6693 новых случаев коронавируса.
RT на русском 03:32
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Армия и оружие
Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что передача зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Анкарой Вашингтону невозможна без согласия российских властей.
Газета.Ru вчера в 16:32