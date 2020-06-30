В России в соответствии с распоряжением правительства с 1 июля поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%. В Чеченской республике запланировано увеличение тарифов на 6,5%.

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля вырастут в среднем на 4%

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Политика Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина. 10K

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