Общество
РБКТарифы ЖКХ в России с 1 июля вырастут в среднем на 4%
В России в соответствии с распоряжением правительства с 1 июля поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%. В Чеченской республике запланировано увеличение тарифов на 6,5%.
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Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Известия вчера в 19:08
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 29 июня в 08:33
Шоу-бизнес
Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса
Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
RuNews24.ru 01:52
Общество
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
RT на русском 01:49
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru вчера в 08:30
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Российские полицейские развлеклись в кафе во время изоляции и попались
Полицейские из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время режима изоляции.
Lenta.ru 00:22
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК 29 июня в 17:25
Гаджеты
В сети появилось видео с дизайном моделей iPhone 12
Все четыре модели будут поддерживать работу с 5G-сетью Один из блогеров опубликовал в своем YouTube-канале видео, на котором можно увидеть четыре смартфона серии iPhone 12 от компании Apple.
Деловое.ТВ вчера в 11:14
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com вчера в 11:52
Здоровье
В США спрогнозировали 100 тысяч заражений коронавирусом в день
Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки.
Lenta.ru 01:37
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Экономика
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Автоспорт
Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020
CT news вчера в 16:08
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Армия и оружие
В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России
Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo 29 июня в 10:43
Гаджеты
Карманный динамик Xiaomi XiaoAI Portable Speaker стоит всего $7
Китайская компания Xiaomi выпустила карманный динамик XiaoAI Portable Speaker, допускающий использование интеллектуального голосового ассистента.
3DNews 02:03