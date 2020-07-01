Общество
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Футбол
Объёмы ставок на матчи чемпионата России по футболу снижаются
Количество ставок на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) снижаются, свидетельствуют данные информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».
News.ru вчера в 08:44
Гаджеты
Qualcomm анонсирует чипсет Snapdragon Wear 4100 для умных часов
Новые чипсеты заменят устаревшие 3100 и 3100. Компания Qualcomm представила новое поколение носимых чипсетов Snapdragon Wear 4100 и 4100+.
NewInform 03:27
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
За сутки в России выявлено 6556 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 6 556 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 091 (31,9%).
Стерлеград 03:34
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Автоспорт
Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020
CT news вчера в 16:08
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ вчера в 10:44
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона.
Вести.Ru 02:38
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru вчера в 11:32
Игры
Шутер Crucible вернули в закрытую бету после провального релиза
Разработчики пообещали, что будут активней общаться с аудиторией, а второй релиз состоится только после серьезной переработки тайтла с учетом желаний игроков.
Srnsk 01:50
Общество
Опубликованы данные по коронавирусу в Тверской области на 29 июня
В Тверской области по данным оперативного штаба на 29 июня подтверждены 50 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 19 человек.
Tvtver.ru 29 июня в 03:43
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Игры
Соучредитель Oculus Нейт Митчелл открыл игровую студию Mountaintop
Прошло немало времени с момента ухода основателя Oculus Нейта Митчелла (Nate Mitchell) из Facebook, и теперь стало ясно, чем он займётся дальше.
3DNews 03:25
Армия и оружие
Китай представил электромагнитное оружие будущего
В отличие от обычного огнестрельного оружия, которое использует зажигание пороха, чтобы вытолкнуть пулю из ствола оружия с высокой скоростью, спиральный или рельсовый пистолет использует электромагнитную силу для ускорения снаряда, когда он движется вдоль ствола оружия.
Ежедневные Новости Владивостока 28 июня в 15:38
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 03:47
Общество
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции РФ
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 19:50
Футбол
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган разозлил поклонников новым видео с дочкой
Экспресс газета 00:56
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета вчера в 10:40
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51