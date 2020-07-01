Экономика
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
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Все четыре модели будут поддерживать работу с 5G-сетью Один из блогеров опубликовал в своем YouTube-канале видео, на котором можно увидеть четыре смартфона серии iPhone 12 от компании Apple.
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Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
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Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
RT на русском вчера в 15:11
Общество
В Москве начался основной день голосования по Конституции
Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в конституцию, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.
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Известия вчера в 14:22
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Шесть ЗРПК "Панцирь – С" были переброшены в ливийский город Сирт.
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Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
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Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
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Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
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ТАСС вчера в 17:24
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
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