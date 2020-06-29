Экономика
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Эксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию
Московский Комсомолец14:24
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RT на русском 19:24
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Заявки в министерство на повышение тарифов подали 35 из 44 энергопроизводящих организаций.
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В России завершилось электронное голосование по Конституции
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Жесткий ответ России и Китая Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что, выступив на Совете сам, госсекретарь США не пожелал остаться в "онлайн" и выслушать позиции других стран, в том числе принявшего участие во встрече главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
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Онлайн-дискуссию организуют сотрудники Третьяковской галереи
Сотрудники Третьяковской галереи 1 июля организуют онлайн-дискуссию на тему «Игровой принцип в современном российском искусстве».
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Армия и оружие
Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих для "сдерживания России", сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
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Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть
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Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
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Российская газета 08:10
Общество
Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку
Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе.
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Один из крупнейших китайских художников Чжан Хуань предложит Эрмитажу выбрать и включить в свою коллекцию любую из посвященных музею работ, которые будут представлены там на выставке «В пепле истории».
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
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С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
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General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США
Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
Военное дело вчера в 08:20
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Газета.Ru вчера в 10:15
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Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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