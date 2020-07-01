Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Космос Астроном оценил опасность астероидов для Земли Рассчитываются их орбиты, траектории и вероятность столкновения с Землей. Пока ни один из известных крупных астероидов падать не собирается.

Политика NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. 117

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. 4,6K

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1. 590

Экономика Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 28

Шоу-бизнес Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия. 6

Шоу-бизнес Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него. 5

Шоу-бизнес Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодик заявила, что не любит 10-месячную сестру Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодик заявила, что не любит свою десятимесячную сестру Добавим, что рождение детей в столь преклонном возрасте 80-летнего Виторгана и 58-летней Ирины Млодик активно обсуждается до сих пор.

Космос NASA объявило конкурс на создание лунного туалета В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета. 14

Общество В России завершилось электронное голосование по Конституции Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. 547

Общество Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.

Культура Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара» Академиками «Оскара» могут стать монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.