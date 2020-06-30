Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

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