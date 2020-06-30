Экономика
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
Национальная служба новостей02:12
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
OvideO.ru вчера в 14:18
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия 16:52
Общество
Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру 04:06
Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Политика
Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих для "сдерживания России", сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 17:37
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
Наука
Ученые оценили долю первичной коры Земли в современной мантии планеты
Ученые считают, что происходит движение через мантию, подобно тому, как на нерестилище возвращается лосось.
Evo-rus.com вчера в 06:07
Общество
Куряне получат дополнительные 10 тыс. руб. на детей до 16 лет в июле
Курские семьи начнут получать новую единовременную дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет в июле.
Kurskcity.ru 12:51
Происшествия
Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране
По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в больнице в Тегеране, сообщает Bloomberg со ссылкой иранские СМИ.
Интерфакс 18:34
Политика
Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции
На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News 16:12
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23