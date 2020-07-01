Экономика
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Что изменится в России с 1 июля 2020: Еще 10 тысяч на детей, новые тарифы ЖКХ и замена счетчиков
Комсомольская правда18:02
Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
Национальная служба новостей02:12
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Общество
Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
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Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
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Авто
Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe
Модернизированный вседорожник Hyundai Santa Fe полностью рассекречен в Южной Корее.
Autorating.ru 09:42
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Экономика
Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля
Сценарий в виде падения доллара до 60 рублей аналитик называет нереальным.
Газета.Ru 20:55
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В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Футбол
Бывший финдиректор ФИФА Каттнер отстранен от футбола на 10 лет
Маркус Каттнер, бывший финансовый директор ФИФА, в разное время занимавший в организации и другие ключевые посты, отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, передает ТАСС.
МИР 24 14:19
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
РИА Новости 15:32
Экономика
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ 20:34
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском 28 июня в 22:35
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой 09:39
Общество
Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 15 июля
Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля.
ТАСС 21:25
Хоккей
Хоккеист Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ
Хоккеиста Александра Овечкина, играющего за «Вашингтон», признали лучшим восьмым номером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 09:58
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко убежден, что второй волны коронавируса не произойдет.
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Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
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В Казахстане хотят ввести жёсткий карантин из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 10:24
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия 20:29
Футбол
«Лацио» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу
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Общество
В ВОЗ оценили путь России в борьбе с коронавирусом
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила путь страны в борьбе с коронавирусом в интервью телеканалу «Россия 24», которое транслировалось на сайте.
Lenta.ru 20:47
Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия 18:51
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны перед решающим днем голосования по поправкам к Конституции.
Профиль 06:55
Политика
Реализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля
Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле.
ТАСС 19:53