Экономика
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
Ким Чен Ын взорвал офис в Кэсоне из-за порнографии — Daily Mail
ИА Красная Весна 16:54
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
На сайте конгресса США опубликован текст поправки к проекту закона о финансировании национальной обороны на 2021 год, в котром сенатором-республиканцем Джоном Тьюном предлогается выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
Военное дело вчера в 23:09
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Общество
Коронавирус может поселиться в организме человека навсегда
Коронавирус может навсегда поселиться в организме людей и стать хроническим заболеванием.
URA.Ru 19:24
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Культура
Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара»
Российский монтажер Игорь Литонинский получил приглашение вступить в американскую Академию кинематографических искусств и наук.
Lenta.ru 19:01
Автоспорт
Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»
Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.
Чемпионат 11:37
Общество
Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках
Система санитарных мер на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ продумана очень хорошо, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 11:16
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Здоровье
214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
Kursk.com вчера в 03:57
Политика
В России начался основной этап голосования по Конституции
У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
Lenta.ru 16:00
Экономика
Лимит по программе льготных кредитов под 2% вновь увеличили
Правительство России увеличило лимит по программе кредитования под 2% для предприятий из числа наиболее пострадавших из-за COVID-19 при условии сохранения рабочих мест.
Газета.Ru вчера в 13:34
Происшествия
В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек
Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.
РИА Новости 16:39
Общество
Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
Общество
В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от COVID-19
В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:24
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
Напомним, 17 июня цена на Аи-95 выросла до 56,7 тысячи рублей за тонну, что стало абсолютным историческим максимумом.
Компания вчера в 11:12
Здоровье
В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости вчера в 11:58
Происшествия
Пожарным удалось отстоять от огня здания рядом с ДК в Гусь-Хрустальном
"Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие здания", - сообщили в МЧС.
ТАСС 18:18
Политика
Байден заявил о нетерпеливом ожидании дебатов с Трампом
Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в ноябре выборах президента США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет предвыборных дебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом.
Известия 16:58
Общество
На онлайн-обучение школы не перейдут
«Речь идет не о замене одного вида обучения – очного – другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы», уточняет в связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов.
Казанские ведомости 11:58
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00