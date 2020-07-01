Экономика
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Что изменится в России с 1 июля 2020: Еще 10 тысяч на детей, новые тарифы ЖКХ и замена счетчиков
Комсомольская правда18:02
Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
Национальная служба новостей02:12
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Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия 18:51
Общество
Оборот немаркированных сигарет в России запрещается с 1 июля
Оборот немаркированных сигарет в России запрещается с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:20
Армия и оружие
В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает
Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за того, что на нем присутствует символика Конфедерации (объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке).
Известия 20:29
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Финансы
Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля
Сценарий в виде падения доллара до 60 рублей аналитик называет нереальным.
Газета.Ru 20:55
Общество
Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
Общество
Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам
Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
ТАСС 17:32
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Общество
Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках
Система санитарных мер на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ продумана очень хорошо, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 11:16
Экономика
Насколько для рязанцев подорожает коммуналка
За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.
КП - Рязань 07:57
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Авто
Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo
Автосалон «ИнтерАвто» предлагает потенциальным покупателям обновленную модель немецкого производства Volkswagen Polo.
Car.ru 02:53
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
Происшествия
Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии
В Молдавии в ходе спецоперации обнаружен незаконно работающий мини-завод, который выпускал вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ, сообщила во вторник пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.
Интерфакс 07:46
Политика
ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия вчера в 03:39
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Политика
На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%
Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 19:47
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Армия и оружие
Аналитик: российские С-400 спровоцировали раскол в рядах НАТО
Как сообщает RT, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал о серьезном расколе в рядах стран-членов НАТО в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Московский Комсомолец 20:15
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24