Экономика
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Эксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию
Московский Комсомолец14:24
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Игры
Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
Деловое.ТВ 12:15
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В Ивановской области снижается заболеваемость пневмонией
Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей снизилась на 7% - с 15 по 21 июня выявлено 359 пневмоний, неделей ранее – 365.
Ивтелерадио вчера в 08:54
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ИА Новороссия вчера в 03:22
Общество
Девять важных новых законов РФ вступают в силу в июле 2020 года
ФБА "Экономика сегодня" расскажет о девяти самых важных законах, начинающих действовать в июле текущего года.
Экономика сегодня вчера в 17:01
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Спорт
Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima
Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.
Матч ТВ вчера в 10:58
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Армия и оружие
Трамп утвердил план по выводу 9,5 тыс. военных из Германии
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии.
Известия 17:55
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Футбол
Влашич: «Спартак» особо не имел возможностей, ЦСКА заслужил победу
Вы знаете, мы играли не в свойственной себе манере. «Спартак» особо не имел возможностей, мы заслужили эту победу.
Чемпионат 17:07
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings 17:08
Единоборства
Менеджер раскрыл гонорары Нурмагомедова за публичные выступления
Как сообщает RT, менеджер профессионального спортсмена, одного из самых популярных бойцов Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз раскрыл информацию о сумме гонорара, который получает Хабиб за одно выступление на публике.
CT news 02:54
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
Live24 08:08
Авто
В России вступили в силу ограничения на ввоз праворульных машин
С 1 июля вступают в силу новые правила ввоза в РФ праворульных машин.
Московский Комсомолец 17:38
Музыка
Канье Уэст выпустил клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.
News.ru 10:31
Наука
Ученые оценили долю первичной коры Земли в современной мантии планеты
Ученые считают, что происходит движение через мантию, подобно тому, как на нерестилище возвращается лосось.
Evo-rus.com вчера в 06:07
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
РБК 16:22
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Футбол
Гатти посоветовал Сетьену отправить Месси в запас
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти считает, что Лионель Месси не показывает игру высокого уровня после карантина.
ProstoProSport 10:15
Автоспорт
«Макларен» представил ливрею болида Алонсо для «Инди-500»
«Макларен» показал ливрею машины Фернандо Алонсо для гонки «500 миль Индианаполиса».
Sports.ru 10:26
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
Общество
Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку
Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе.
ТАСС 17:03
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news 10:26
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59