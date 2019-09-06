Главный тренер «Пюника» Александр Тарханов прокомментировал приглашение в клуб нападающего Дмитрия Сычева. Предыдущей командой 35-летнего Сычева была «Казанка» — фарм-клуб «Локомотива».

Тарханов: «Приглашение Сычева в „Пюник“ — это не пиар, а чисто спортивная история»

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