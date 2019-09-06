Футбол

Sport24.ruSport24.ruТарханов: «Приглашение Сычева в „Пюник“ — это не пиар, а чисто спортивная история»

Главный тренер «Пюника» Александр Тарханов прокомментировал приглашение в клуб нападающего Дмитрия Сычева. Предыдущей командой 35-летнего Сычева была «Казанка» — фарм-клуб «Локомотива».
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Тарханов: приглашение Сычёва в «Пюник» — не пиар. Это спортивная история

Чемпионат03:58

Тарханов: «Приглашение Сычева в „Пюник“ — это не пиар, а чисто спортивная история»

Sport24.ru03:26
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На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
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Элла Памфилова прокомментировала ночное нападение разбойника

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Суд Неаполя провел заседание по делу Коршунова

В Посольстве России в Италии сообщили, что в Неполе состоялось заседание суда по делу задержанного по представлению США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
Московский Комсомолец 07:33
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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Армия и оружие

Зенитчики с комплексами «Игла» прикрыли колонну БМП от беспилотников на учениях в Кузбассе

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны 41-1 общевойсковой армии, дислоцированных в Кемеровской области, уничтожили беспилотники условного противника, атаковавшие колонну военной техники, на учениях на полигоне в Кузбассе.
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Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Общество

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Здоровье

Вакцинацию от гриппа ускорили в затопленных районах Амурской области

Ускоренная кампания пройдет в Свободненском, Мазановском, Селемджинском и Зейском районах. Они остаются подтопленными из-за паводка.
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Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Хоккей

Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной

Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
Российская газета 07:15
Авто

Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен

Для своего класса и предполагаемого ценового сегмента салон нового кроссовера выглядит роскошно.
SpeedMe вчера в 15:48
Общество

В каких городах России лучше всего работает общественный транспорт

Согласно исследованию портала Domofond.ru выяснили, самую высокую оценку городскому транспорту дали жители Тюмени - 8,2 балла из десяти возможных.
Российская газета 04:52
Политика

Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым

Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия

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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Гаджеты

Sony выпустила плеер Walkman NW-A105

Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
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Происшествия

Таксиста из Волгограда убили в Калмыкии

На территории Целинного района в трёх километрах от автодороги «Волгоград — Элиста» полицейские обнаружили сгоревшую машину потерпевшего, а ещё в 15 километрах от неё — тело мужчины.
REGNUM 07:27
Футбол

Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Чемпионат вчера в 17:29
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Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Политика

Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
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Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Баскетбол

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество

Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу

Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
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В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
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Дмитрий Сычёв
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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Александр Фёдорович Тарханов
Футболист
Советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Футбольный эксперт и комментатор. Комментировал и анализировал на телевидении матчи Евро 2008.
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