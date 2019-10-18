Футбол
РИА НовостиТарханов: УЕФА остерегается возможных конфликтов
В УЕФА остерегаются возможных конфликтов, поэтому решили сделать так, чтобы как бы чего не вышло.
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Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera вчера в 15:10
Экономика
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском вчера в 00:00
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Телеканал 360° вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Армия и оружие
США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже
Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж.
ТК Звезда 13:07
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Российская газета 14:25
Теннис
Рублев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля".
Газета.Ru 15:59
Армия и оружие
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБК 10:48
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Общество
Для Кейт Миддлтон и принца Уильяма собаки прыгали через горящий обруч
Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили 17 октября пятидневный официальный визит в Пакистан.
Газета Metro 13:52
Общество
Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с мусором
Сегодня штраф для физических лиц за выброшенную с общим мусором батарейку составляет 1-2 тысячи рублей, юрлица платят до 250 тысяч рублей, которым также грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.
RuNews24.ru 12:29
Экономика
Долги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам
По данным за прошлый год на ипотечные долги приходилось не более 1% (2,9 млрд руб.) от объема всех проданных коллекторам долгов.
Pravda.Ru 05:07
Происшествия
Один человек погиб из-за ЧП с самолетом на Аляске
Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах в штате Аляска.
Народные новости 18:48
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Происшествия
Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08