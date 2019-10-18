Футбол

РИА НовостиРИА НовостиТарханов: УЕФА остерегается возможных конфликтов

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В УЕФА остерегаются возможных конфликтов, поэтому решили сделать так, чтобы как бы чего не вышло.
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Тарханов: УЕФА остерегается возможных конфликтов

РИА Новости14:00

Тарханов: «УЕФА, разводя команды России и Косово, остерегается возможных конфликтов»

ProstoProSport14:59
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
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Александр Фёдорович Тарханов
Футболист
Советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Футбольный эксперт и комментатор. Комментировал и анализировал на телевидении матчи Евро 2008.
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