Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника». 65-летний специалист назвал это бредом.

Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»

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