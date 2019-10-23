Футбол
Bookmaker-ratings.ruТарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника». 65-летний специалист назвал это бредом.
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Происшествия
Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины
RT на русском 07:36
Армия и оружие
Российская военная полиция выдвинулась на турецко-сирийскую границу
Подразделения российской военной полиции выдвинулись в направлении турецко-сирийской границы, заявили в Минобороны РФ.
Московский Комсомолец 06:41
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд
РИА Новости вчера в 18:56
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Политика
Путин и президент ЦАР не обсуждали размещение российской военной базы
Вопрос размещения военной базы РФ в ЦАР не обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Космос
NASA показало «портал в другое измерение»
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380.
Рязань Вести 21 октября в 07:09
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Kazanfirst.ru вчера в 15:21
Происшествия
Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество
В Москве задержали зампредседателя директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Известия 03:57
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»
Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу "Татнефти", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
RT на русском 05:13
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Единоборства
Бой с участием Магомедшарипова возглавит турнир UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов выступит в главном бою турнира UFC, который пройдет 9 ноября в Москве.
Советский спорт 07:03
Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra вчера в 14:19
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ вчера в 15:51
Здоровье
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время
Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.
МИР 24 04:28
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Наука
Исследование: крабы могут запомнить свой путь по лабиринту
Для работы был создан специально разработанный лабиринт, который помог оценить умение крабов ориентироваться в пространстве.
ГЛАС.RU 03:38