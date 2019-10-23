Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruТарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника». 65-летний специалист назвал это бредом.
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Тарханов назвал бредом информацию о его увольнении с поста главного тренера «Пюника»

Sport24.ru05:14

Игрокам «Пюника» сообщили, что Тарханов покинет клуб

Чемпионат04:53

Тарханов уволен с поста главного тренера «Пюника»

Sports.ru05:33

Тарханов опроверг информацию о своем увольнении из «Пюника»

Sportbox.RU06:06

Тарханов опроверг информацию о своем увольнении из «Пюника»

Матч ТВ06:06

Тренер Тарханов опроверг слухи об увольнении из «Пюника»

RT на русском06:06

Тарханов опроверг информацию об увольнении из армянского «Пюника»

РБК06:31
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
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Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
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О произошедшем E1.RU рассказала ее дочь Анастасия. По словам дочери, в Аланью они прилетели 6 октября, а через два дня Нелли стало плохо.
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На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
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В ближайшее время картина режиссёра Тодда Филлипса может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории.
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США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Авто

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По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

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Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
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США объяснили задержание Ахмеда Билалова

Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.
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Переброшенные из Сирии в Ирак американцы покинут страну через месяц

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Александр Фёдорович Тарханов
Футболист
Советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Футбольный эксперт и комментатор. Комментировал и анализировал на телевидении матчи Евро 2008.
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Пюник
Армянский футбольный клуб
Армянский футбольный клуб из города Ереван, основанный в 1992 году. В переводе на русский язык Пюник означает «Феникс». Является самым титулованным клубом Армении.
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