Футбол
Bookmaker-ratings.ruТарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника». 65-летний специалист назвал это бредом.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Здоровье
Свердловчанка впала в кому на отдыхе в Турции
О произошедшем E1.RU рассказала ее дочь Анастасия. По словам дочери, в Аланью они прилетели 6 октября, а через два дня Нелли стало плохо.
Екатеринбург Онлайн вчера в 05:43
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Происшествия
Представителя СКР Светлану Петренко обвинил в нападении ее бывший муж
Оператор Russia Today (RT) Александр Карюк обвинил в нападении на него свою бывшую жену, официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
Ридус 10:54
Политика
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Американский телеканал CNN опубликовал материал, в заголовке которого США названы "самыми большими проигравшими" в ситуации, которая разворачивается в Сирии.
Газета.Ru 11:10
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Кино
«Джокер» может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории
В ближайшее время картина режиссёра Тодда Филлипса может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории.
Игромания.ру 21 октября в 03:00
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Футбол
Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
Известия 07:59
Авто
Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года
По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Армия и оружие
В Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии
Комментируя ход развития событий в Сирийской Арабской Республике, Дмитрий Песков заметил, что в Вашингтоне не придумали ничего иного, как просто оставить курдов один на один с сильной турецкой армией.
Newvz.ru 03:33
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Футбол
Тедеско получил первый штраф от КДК РФС
Делегат матча отразил это в протоколе. На заседании КДК было принято решение оштрафовать Тедеско на 10 тысяч рублей.
Российская газета 10:56
Общество
Британцу ампутировали ногу из-за мозоля
Pravda.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Политика
США объяснили задержание Ахмеда Билалова
Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.
РБК 10:33
Происшествия
Машину рэпера из Black Star обстреляли в Москве
Машину артиста Black Star Александра Павлова, более известного как рэпер Pabl.A, обстреляли в столице, передает телеканала «Звезда» в среду, 23 октября.
Вечерняя Москва 07:02
Футбол
Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов
Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Армия и оружие
США продолжат работать с курдами на северо-востоке Сирии
В тексте вступительного слова Джеффри, подготовленного к слушаниям, подтверждается, что американская администрация решительно осуждает военную операцию Турции в Сирии.
ТАСС вчера в 15:25
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56