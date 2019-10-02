Шоу-бизнес
Ruinformer.comТаролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк
Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова сообщила, что певица Ольга Бузова включила режим самоуничтожения. Она также добавила, что если звезда «Дома-2» не поменяет образ жизни, то может дождаться участи актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
Путин рассказал о переговорах с Китаем по «Силе Сибири»
Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
РИА Новости 08:13
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат 30 сентября в 14:00
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 06:07
Гаджеты
Samsung закрывает свой последний завод в Китае
Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
Культура
Скончался грузинский композитор Гия Канчели
Союзное Вече 05:00
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей
Предполагается, что сокращение чиновников будет разделено на два этапа. Первый начнется уже в следующем году.
ТВ Центр вчера в 02:19
Политика
Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Политика
Суд отменил указ губернатора Колымы о двойных премиях чиновникам
Речь идёт о постановлении от 4 марта, которым Сергей Носов установил ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов чиновникам правительства: помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и так далее.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 20:07
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Армия и оружие
В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой
На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 09:01
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Транспорт
Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели
Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.
ТАСС вчера в 09:06
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Армия и оружие
США подготавливают Вьетнам к переходу на F-16
Военное обозрение 06:34
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 30 сентября в 07:02
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Авто
Специалисты рассказали, стоит ли прогревать двигатель в машине зимой
Эксперты объяснили, почему не стоит прогревать зимой двигатель автомобиля на холостом ходу.
МонаВиста вчера в 10:12
Политика
Губернатор Калмыкии вступился за нового мэра Элисты
Давыдов.Индекс 30 сентября в 07:15
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Политика
Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»
Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Взгляд.ру 09:00