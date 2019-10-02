Шоу-бизнес

Ruinformer.comRuinformer.comТаролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк

Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова сообщила, что певица Ольга Бузова включила режим самоуничтожения. Она также добавила, что если звезда «Дома-2» не поменяет образ жизни, то может дождаться участи актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Актрису Заворотнюк решили показать всем

АБНвчера в 23:51

Директор Анастасии Заворотнюк заявил, что борющаяся с четвертой стадией рака мозга актриса все же даст интервью одному из федеральных каналов

Вокруг ТВ02:03

«Нагло врет»: умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху

Дни.ру01:00

Директор Анастасии Заворотнюк заявил, что в скором времени она даст интервью

Srnsk08:01

Таролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк

Ruinformer.comвчера в 06:19
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Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика

Путин рассказал о переговорах с Китаем по «Силе Сибири»

Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
РИА Новости 08:13
Футбол

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат 30 сентября в 14:00
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 06:07
Гаджеты

Samsung закрывает свой последний завод в Китае

Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
Культура

Скончался грузинский композитор Гия Канчели

Союзное Вече 05:00
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей

Предполагается, что сокращение чиновников будет разделено на два этапа. Первый начнется уже в следующем году.
ТВ Центр вчера в 02:19
Политика

Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»

Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Политика

Суд отменил указ губернатора Колымы о двойных премиях чиновникам

Речь идёт о постановлении от 4 марта, которым Сергей Носов установил ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов чиновникам правительства: помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и так далее.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 20:07
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Политика

В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Армия и оружие

В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой

На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 09:01
Здоровье

Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
Транспорт

Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели

Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.
ТАСС вчера в 09:06
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Армия и оружие

США подготавливают Вьетнам к переходу на F-16

Военное обозрение 06:34
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 30 сентября в 07:02
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Авто

Специалисты рассказали, стоит ли прогревать двигатель в машине зимой

Эксперты объяснили, почему не стоит прогревать зимой двигатель автомобиля на холостом ходу.
МонаВиста вчера в 10:12
Политика

Губернатор Калмыкии вступился за нового мэра Элисты

Давыдов.Индекс 30 сентября в 07:15
Происшествия

Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»

Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Происшествия

Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Политика

Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Политика

Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»

Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Взгляд.ру 09:00
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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