Коронавирус
Газета.RuТарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. Об условиях жизни артистов во время действия ограничительных мер он рассказал порталу портала Teleprogramma.pro.
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с чего всё началось
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro Тарзан пожаловался, что единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента, — собственный фитнес-центр, закрылся.Телепрограммавчера в 12:49
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«Пенсионерам — пенсии, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на отсутствие денег
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