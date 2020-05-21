Коронавирус
Газета.RuТарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. Об условиях жизни артистов во время действия ограничительных мер он рассказал порталу портала Teleprogramma.pro.
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro Тарзан пожаловался, что единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента, — собственный фитнес-центр, закрылся.Телепрограммавчера в 12:49
Подробнее о событии
Показать все источники
«Пенсионерам — пенсии, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на отсутствие денег
Телепрограммавчера в 12:49
Живущий в трехэтажных хоромах муж Наташи Королевой позавидовал доплатам пенсионеров и врачей
Комсомольская правдавчера в 16:00
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Общество
В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса
По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Владимир Путин объявил дату старта ЕГЭ
В этом году начало сдачи единого госэкзамена неоднократно сдвигалось из-за эпидемиологической обстановке в стране, но сегодня Путин объявил, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 13:16
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет
Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации.
Ведомости 03:00
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 08:10
Экономика
ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики
Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Коммерсантъ 05:12
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Общество
Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан
Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
РИА Новости 05:26
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
Общество
Определены самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
20% российских абитуриентов этого года планируют поступить на факультет информационных технологий.
Время Н 02:37
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу
Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.
ФАН 03:45
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 вчера в 03:31
Политика
Зеленский присвоил погибшему силовику звание Героя Украины
Киев, 22 мая 2020, 09:52 — REGNUM Полковнику полиции Сергею Губанову, погибшему на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, присвоено звание Героя Украины, сказано на сайте президента Украины.
REGNUM 02:52
Здоровье
В Курганской области зафиксировано восемь новых носителей коронавируса
Курган, 22 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:08
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды
Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости 05:27