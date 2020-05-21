Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. Об условиях жизни артистов во время действия ограничительных мер он рассказал порталу портала Teleprogramma.pro.
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«Пенсионерам — пенсии, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на отсутствие денег

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro Тарзан пожаловался, что единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента, — собственный фитнес-центр, закрылся.
Телепрограммавчера в 12:49

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«Как получали пенсию, так и получают, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на нехватку средств

Рамблер00:36

«Пенсионерам — пенсии, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на отсутствие денег

Телепрограммавчера в 12:49

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 17:15

Обнищавший на карантине Тарзан позавидовал пенсионерам и медикам

Экспресс газетавчера в 16:55

Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам

Lenta.ruвчера в 16:24

Живущий в трехэтажных хоромах муж Наташи Королевой позавидовал доплатам пенсионеров и врачей

Комсомольская правдавчера в 16:00

Тарзан: «В отличие от пенсионеров, мы, артисты, ни копейки не имеем»

StarHit.ruвчера в 21:00
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Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
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Общество

В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса

По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

Владимир Путин объявил дату старта ЕГЭ

В этом году начало сдачи единого госэкзамена неоднократно сдвигалось из-за эпидемиологической обстановке в стране, но сегодня Путин объявил, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 13:16
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Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Коммерсантъ 05:27
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Шоу-бизнес

Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»

Территория новостей 04:16
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Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Экономика

Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет

Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации.
Ведомости 03:00
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Экономика

Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 08:10
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Экономика

ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики

Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Коммерсантъ 05:12
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Общество

Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан

Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
РИА Новости 05:26
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Кино

HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»

Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
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Общество

Определены самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

20% российских абитуриентов этого года планируют поступить на факультет информационных технологий.
Время Н 02:37
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Политика

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу

Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.
ФАН 03:45
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Происшествия

В Житомирской области Украины мужчина застрелил семь человек

ТАСС 03:20
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Происшествия

Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков

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Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости

Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
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Политика

Зеленский присвоил погибшему силовику звание Героя Украины

Киев, 22 мая 2020, 09:52 — REGNUM Полковнику полиции Сергею Губанову, погибшему на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, присвоено звание Героя Украины, сказано на сайте президента Украины.
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В Курганской области зафиксировано восемь новых носителей коронавируса

Курган, 22 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:08
Происшествия

Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
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Брухунова сказала, что Степаненко – «диковинная» супруга Петросяна

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Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
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Сергей Глушко
Актёр
Советский и российский актёр, певец и бодибилдер, известный в странах бывшего СССР как стриптизёр под псевдонимом Тарзан.
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