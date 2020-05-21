Муж Наташи Королевой Сергей Глушко возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro Тарзан пожаловался, что единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента, — собственный фитнес-центр, закрылся.

с чего всё началось

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. Об условиях жизни артистов во время действия ограничительных мер он рассказал порталу портала Teleprogramma.pro.

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