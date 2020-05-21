Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. Об условиях жизни артистов во время действия ограничительных мер он рассказал порталу портала Teleprogramma.pro.
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«Пенсионерам — пенсии, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на отсутствие денег

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro Тарзан пожаловался, что единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента, — собственный фитнес-центр, закрылся.
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Позавидовавший доплатам пенсионеров и врачей Тарзан ответил на критику

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Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам

Lenta.ruвчера в 16:24

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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

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Живущий в трехэтажных хоромах муж Наташи Королевой позавидовал доплатам пенсионеров и врачей

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«Пенсионерам — пенсии, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на отсутствие денег

Телепрограммавчера в 12:49
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В новом законопроекте Путина нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

В законопроекте, который президент РФ Владимир Путин накануне внес в Госдуму, нашлась ссылка на несуществующую статью Конституции.
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В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

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Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
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Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность заявлением США о выходе из договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.
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Общество

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По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

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Общество

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Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

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Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
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ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

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Сергей Глушко
Актёр
Советский и российский актёр, певец и бодибилдер, известный в странах бывшего СССР как стриптизёр под псевдонимом Тарзан.
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