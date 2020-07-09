с чего всё началось

Нижегородская область по инвестиционному рейтингу поднялась с 57-го места на 18-е. Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями ежегодно составляется национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России.

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 297

Общество Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев. 108

Футбол Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом» Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).

Происшествия СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. 804

Здоровье Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона. 32

Технологии Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone. 25

Происшествия Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. 344

Общество Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать. 348

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 42

Общество Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 124

Политика Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. 15

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Экономика Мишустин предложил новые меры поддержки бизнеса Как отметил Мишустин, тем, кто оказался не готов к таким изменениям, правительство предложило воспользоваться переходным налоговым режимом. 22

Кино Сталлоне анонсировал режиссерскую версию «Рэмбо 5» Сильвестр Сталлоне анонсировал выпуск "расширенной версии" боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь" и намекнул на возможное возвращение прославленного ветерана всех военных конфликтов последних 50 лет.