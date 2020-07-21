Общество
Коммерсантъ ЯрославльЯрославская область заняла 12 место в рейтинге регионов России
По итогам 2019 года Ярославская область занимает 12-е место в рейтинге качества жизни граждан в регионах России, который, по заказу РБК, подготовлен агентством «Национальные кредитные рейтинги», сообщила пресс-служба регионального правительства. Рейтинг составлялся с учетом десяти показателей.
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолец09:02
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Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон понадобилось три операции после «Бессмертной гвардии»
Шарлиз Терон призналась, что перенесла три операции после съемок в фильме "Бессмертная гвардия".
ИА InterMedia 06:01
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Наука
Ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем
Медики считали, что вирус распространяется преимущественно аэрозольным путем, то есть его частицы могут свободно проникать через поры в простых масках, степень защиты которых ниже FFPv3.
ТАСС Наука 07:46
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Политика
Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства
Госдума приняла во вторник в третьем и окончательном чтении закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 07:47
Политика
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении гигантского астероида к Земле.
Live24 11:43
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Общество
В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:05
Футбол
«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру вчера в 12:47
Финансы
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по курсам на среду сократилась на 1,06 рубля, составив 75,5942 рубля.
РИА Новости 08:57
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
Происшествия
В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
Космос
Поправка на 85 млн лет: эксперт прокомментировал новые факты о Луне
Немецкие исследователи доказали, что Луна на 85 млн лет младше, чем считалось ранее.
Pravda.Ru 09:23
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова 19 июля в 09:00
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Здоровье
В Подмосковье врачи спасли новорожденную девочку весом 480 граммов
Врачи Коломенского перинатального центра спасли ребенка, вес которого при рождении составлял всего 480 граммов, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Ридус 12:06
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49