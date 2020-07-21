Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

РИА Новостивчера в 04:30

Составлен рейтинг качества жизни в российских регионах

Газета.Ruвчера в 08:21

Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

ТАССвчера в 05:12

Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни

Московский Комсомолецвчера в 09:02

Беглов заявил о не дающих «заснуть и пройти мимо» проблем горожанах

РБКвчера в 17:20

Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

RT на русскомвчера в 04:20

Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

Телеканал 360°вчера в 03:22
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Авто

На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Avtovesti.com вчера в 15:12
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Наука

Новый метод лечения рака осваивают онкологи в Якутии

Вакцинотерапию дендритными клетками — новый метод лечения осваивают онкологи Якутии.
РИА ОмскПресс 20 июля в 17:13
Происшествия

185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:27
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Происшествия

Пожары на Тургояке заинтересовали Генпрокуратуру

По поручению Генпрокуратуры России прокуратурой Челябинской области организованы проверочные мероприятия в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, вызванной природными пожарами на берегах озера Тургояк в Миассе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Доступ1 вчера в 04:55
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую осень в России

В Центральной России осень будет теплой, заявил ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Вестник Кавказа вчера в 23:34
Политика

Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости вчера в 08:45
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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM вчера в 08:21
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Авто

Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com вчера в 12:30
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Футбол

Артета о первом за 25 лет финише «Арсенала» вне топ-6: «Отрыв не врет. Нужно его сокращать»

«Арсенал» финиширует ниже 7-го места АПЛ впервые за 25 лет.
Sports.ru вчера в 18:11
Футбол

«Милан» гарантировал себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Милан».
Чемпионат вчера в 20:58
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Армия и оружие

Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»

ГЛАС.RU 20 июля в 09:26
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Общество

Захвативший заложников в Луцке опубликовал в соцсети свои требования

Мужчина, захвативший утром во вторник автобус с порядка 20 пассажирами в украинском Луцке, опубликовал свои требования в Twitter и на YouTube.
Общественное телевидение России вчера в 05:32
Здоровье

123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:22
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Футбол

Олимп-ФНЛ не станет регулировать посещаемость игр лиги

Руководство Олимп - Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) не станет регулировать посещаемость игр лиги в предстоящем сезоне.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия

Стали известны требования захватившего заложников в Луцке

Пост захватчика публикует издание korrespondent.net. Захват автобуса с пассажирами произошел в Луцке во вторник утром.
ТВ Центр вчера в 04:35
Общество

В Черногории объявили эпидемию коронавируса

В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлена эпидемия на всей территории страны.
Росбалт вчера в 20:59
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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Общество

Авиакомпании могут остаться без Boeing 737 MAX до февраля 2021 года

Мировые авиакомпании могут остаться без самолётов Boeing 737 MAX до февраля 2021 года.
Life.ru вчера в 21:54
Технологии

В Google разработали онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов

Известия вчера в 13:34
Армия и оружие

The Drive: Новый китайский истребитель J-20B озадачил Запад

Новый китайский истребитель J-20B, производство которого запланировано на лето 2020 года, озадачил Запад.
Актуальные Новости вчера в 12:03
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Сиквел «Поезд в Пусан» побил кассовый рекорд с начала пандемии

ИА Красная Весна 20 июля в 15:52
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Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
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Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
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Общество

Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки

СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке.
МР7.ру вчера в 04:13
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Экономика

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области характеризуется тенденцией к снижению

В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению.
SamRU.ru 20 июля в 11:29
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Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США

Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса скорее всего «ухудшится перед тем, как стать лучше».
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Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

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В Сети показали фото кроссоверообразного универсала Skoda Rapid

Pnzdrive 20 июля в 10:33
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