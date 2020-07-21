Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

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