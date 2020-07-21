Общество
РИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолецвчера в 09:02
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Авто
На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Avtovesti.com вчера в 15:12
Наука
Новый метод лечения рака осваивают онкологи в Якутии
Вакцинотерапию дендритными клетками — новый метод лечения осваивают онкологи Якутии.
РИА ОмскПресс 20 июля в 17:13
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:27
Происшествия
Пожары на Тургояке заинтересовали Генпрокуратуру
По поручению Генпрокуратуры России прокуратурой Челябинской области организованы проверочные мероприятия в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, вызванной природными пожарами на берегах озера Тургояк в Миассе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Доступ1 вчера в 04:55
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую осень в России
В Центральной России осень будет теплой, заявил ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Вестник Кавказа вчера в 23:34
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM вчера в 08:21
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com вчера в 12:30
Футбол
Артета о первом за 25 лет финише «Арсенала» вне топ-6: «Отрыв не врет. Нужно его сокращать»
«Арсенал» финиширует ниже 7-го места АПЛ впервые за 25 лет.
Sports.ru вчера в 18:11
Футбол
«Милан» гарантировал себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Милан».
Чемпионат вчера в 20:58
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Армия и оружие
Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»
ГЛАС.RU 20 июля в 09:26
Общество
Захвативший заложников в Луцке опубликовал в соцсети свои требования
Мужчина, захвативший утром во вторник автобус с порядка 20 пассажирами в украинском Луцке, опубликовал свои требования в Twitter и на YouTube.
Общественное телевидение России вчера в 05:32
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:22
Футбол
Олимп-ФНЛ не станет регулировать посещаемость игр лиги
Руководство Олимп - Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) не станет регулировать посещаемость игр лиги в предстоящем сезоне.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
Стали известны требования захватившего заложников в Луцке
Пост захватчика публикует издание korrespondent.net. Захват автобуса с пассажирами произошел в Луцке во вторник утром.
ТВ Центр вчера в 04:35
Общество
В Черногории объявили эпидемию коронавируса
В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлена эпидемия на всей территории страны.
Росбалт вчера в 20:59
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Общество
Авиакомпании могут остаться без Boeing 737 MAX до февраля 2021 года
Мировые авиакомпании могут остаться без самолётов Boeing 737 MAX до февраля 2021 года.
Life.ru вчера в 21:54
Технологии
В Google разработали онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов
Известия вчера в 13:34
Армия и оружие
The Drive: Новый китайский истребитель J-20B озадачил Запад
Новый китайский истребитель J-20B, производство которого запланировано на лето 2020 года, озадачил Запад.
Актуальные Новости вчера в 12:03
Кино
Сиквел «Поезд в Пусан» побил кассовый рекорд с начала пандемии
ИА Красная Весна 20 июля в 15:52
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Общество
Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки
СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке.
МР7.ру вчера в 04:13
Экономика
Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
МонаВиста 20 июля в 11:24
Здоровье
Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области характеризуется тенденцией к снижению
В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению.
SamRU.ru 20 июля в 11:29
Политика
Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса скорее всего «ухудшится перед тем, как стать лучше».
RT на русском вчера в 20:20
Политика
Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту
URA.Ru 20 июля в 09:45
Авто
В Сети показали фото кроссоверообразного универсала Skoda Rapid
Pnzdrive 20 июля в 10:33