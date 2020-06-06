Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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Власти Татарстана разрешили находиться в общественных местах без маски

НТР 2412:41

Власти Татарстана разрешили не пользоваться масками в общественных местах

Реальное время08:34

В Татарстане отменили ношение масок на улице

Республика Татарстан10:10

В Татарстане отменяется ношение масок на улице

Мэрия г. Казани10:04

В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Татар-информ09:40

В Татарстане обновили правила ношения масок и перчаток

Kazanfirst.ru08:38

В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу

РИА Новости10:34
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
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Общество

Умерла журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

В возрасте 52 лет скончалась радио- и телеведущая Юлия Норкина. Об этом сообщил в своем Facebook ее супруг Андрей Норкин.
РЕН ТВ вчера в 07:48
2,5K
Происшествия

В Лондоне в ходе акций протеста пострадали 23 полицейских

В ходе беспорядков возникших во время митингов солидарности с выступившими против расизма и полицейского произвола американскими протестующими ранения получили 23 лондонских полицейских.
REGNUM 20:12
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Экономика

Аналитики: вторая вспышка коронавируса поднимет доллар до 90 рублей

Москва, 4 июня 2020, 11:56 — REGNUM Курс доллара США может вырасти до 90 рублей, если вспышка коронавирусной инфекции в мире повторится и российским властям снова придётся принимать меры к недопущению распространения вируса.
REGNUM 04 июня в 04:56
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
1K
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
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Космос

Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

РИА Новости 20:03
Политика

Чехия высылает двух российских дипломатов

Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
1,3K
Общество

В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы

Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 20:16
Политика

Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
1
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
34
Здоровье

В Якутии снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией

Ограничительные меры по коронавирусу дают положительный результат, заявил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев, передает ЯСИА.
ИА ЯСИА 05:56
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 17:50
Футбол

Агент: Зинченко хотел получить российский паспорт

Олег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт.
Bookmaker-ratings.ru 16:04
1
Происшествия

Место разлива дизельного топлива в Норильске локализовано

Место разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
RT на русском вчера в 04:26
242
Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:53
167
Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
9
Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru вчера в 06:53
341
Футбол

Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США

Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.
Газета.Ru 18:30
Технологии

Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон

Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
Известия 20:50
Авто

Опубликованы новые снимки Haval H5

Появились новые снимки внедорожника, который станет заменой модели H5. Помимо этого, Haval раскрыл имя дизайнера авто.
SpeedMe 04 июня в 11:41
16
Происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
16
Происшествия

В Забайкалье за сутки выявили 64 случая коронавируса

Количество случаев коронавируса в Забайкальском крае за сутки составило 64, с момента начал пандемии зафиксирован 1321 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 03 июня в 23:55
9
Общество

Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
6
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,8K
Политика

Предвыборная программа Лукашенко: продать России очередной «майдан»

Поворотным событием стал госпереворот на Украине — так называемый «майдан» 2014 года.
REGNUM 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
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