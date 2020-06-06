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Российская газетаРоссийская газетаТатарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах

Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах. Однако носить их по-прежнему придется в торговых помещениях, общественном транспорте и такси.
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В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Татар-информ09:40

В Татарстане отменили ношение масок на улице

Республика Татарстан10:10

В Татарстане отменяется ношение масок на улице

Мэрия г. Казани10:04

Татарстанцам разрешили выходить на улицу без масок

Вечерняя Казань09:47

Власти Татарстана разрешили находиться в общественных местах без маски

НТР 2412:41

В Татарстане обновили правила ношения масок и перчаток

Kazanfirst.ru08:38

Власти Татарстана разрешили не пользоваться масками в общественных местах

Реальное время08:34
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Диетолог рассказала о самом опасном супе

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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

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Toyota представила обновлённый пикап Hilux

Японская компания Toyota официально презентовала рестайлинговую версию пикапа Hilux.
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Происшествия

В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
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Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

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Политика

Российский посол ответил на обвинения о поддержке беспорядков в США

Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Иванович пошутил над Азмуном, взяв интервью у «лучшего игрока команды»

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Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии

Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
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Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР

Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.
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Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
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Происшествия

Пропавшего в лесу в Пермском крае мальчика нашли живым

Мальчик, который в среду вечером пропал в лесу в поселке Лель Пермского края, найден.
ТАСС 12:07
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Экономика

ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
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Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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Общество

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
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О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
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Власти допустили выдачу ваучеров за билеты на отмененные мероприятия

Правительство подготовило постановление о правилах возврата билетов на культурные и развлекательные мероприятия, отмененные или перенесенные из-за режима самоизоляции, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
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Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

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Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
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Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров

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Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
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Всё своё вожу с собой: Virgin Orbit получит мобильный комплекс для подготовки воздушно-космических стартов

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