Общество

Казанские ведомостиКазанские ведомостиСегодня Республика Татарстан переходит на цифровое эфирное телевещание

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Окт 2019 в 8:29 PDT Аналоговое телевидение будет отключено.
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