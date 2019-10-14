Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Окт 2019 в 8:29 PDT Аналоговое телевидение будет отключено.

Сегодня Республика Татарстан переходит на цифровое эфирное телевещание

Политика В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

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Киберспорт Утечки WarCraft III Reforged: новые модели юнитов, анимации и русская озвучка WarCraft III: Reforged скоро можно будет полностью собрать из "утечек": ранее в сеть утекли обои, экраны выбора кампании и интерфейс игры, а теперь датамайнеры поделились изображениями обновлённых моделей юнитов и даже записью русской озвучки.

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Происшествия Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Происшествия В Нижневартовске бультерьер напал на детей Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.

Политика Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия Сын экс-судьи с другом проломили череп знакомому в Красноярске Сын адвоката и бывшего судьи со своим другом убили знакомого в его доме.

Гаджеты Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7 Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.

Армия и оружие Трамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".

Футбол Кипр — Россия 0:5 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

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Политика В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.

Происшествия Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.

Футбол «Торпедо» не определилось с участием в РПЛ Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.

Экономика Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).

Происшествия Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.