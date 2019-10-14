Общество
Казанские ведомостиСегодня Республика Татарстан переходит на цифровое эфирное телевещание
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Окт 2019 в 8:29 PDT Аналоговое телевидение будет отключено.
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Татарстан перешел на цифровое телевещание. Что делать, если пропала «картинка»
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