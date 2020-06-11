Коронавирус
ТАССТатарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
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Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
Общество
Пропуска в Краснодарском крае отменены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
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На Кубани при аварии с полицейской машиной пострадали семь человек
RT на русском 08:35
Здоровье
89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области
Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.
Псковское агентство информации 08:32
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
Здоровье
Анализ на COVID-19 при плановой госпитализации стал обязательным
Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19.
Общественное телевидение России 05:07
Общество
Немецкие топ-менеджеры вернулись в Россию
Спецбортом из Франкфурта прилетели представители BMW, Siemens, Knauf и других фирм В ночь на четверг в Домодедово прибыл спецборт из Франкфурта, которым в Россию вернулись топ-менеджеры многих немецких и европейских компаний.
Коммерсантъ 07:27
Футбол
«Спартак» интересуется бразильским защитником Пикачу
Защитник «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован «Спартак».
Vprognoze.ru 03:34
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Общество
В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц
С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Шоу-бизнес
Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым
Рамблер вчера в 02:38
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25
Финансы
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 5 июня увеличились на $1,3 млрд (+0,2%) — до $565,2 млрд.
RT на русском 09:10
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Политика
Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой
Пескову журналистами был задан вопрос, поменялась ли позиция Кремля относительно конфликта в Донбассе.
Московский Комсомолец 06:09
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Общество
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
Общество
Школьники смогут получить аттестаты 15 июня
Российские школьники смогут получить аттестаты 11 июня или 15 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 08:29
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
Общество
В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать
В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 06:18
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54