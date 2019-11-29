Экономика
REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Технологии
Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги
Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина
Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10–20 раз больше, чем в России.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Футбол
«Боруссия» выслушает предложения по Санчо в январе
Встреча завершилась поражением «Боруссии» со счетом 1:3. Из-за разногласий Санчо с главным тренером дортмундцев Люсьеном Фавром клуб уже в январе выслушает предложения по трансферу полузащитника.
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Шоу-бизнес
Мадонна отменила концерты из-за «непереносимой боли»
Мадонна внезапно объявила об отмене трех предстоящих концертов в Бостоне из-за "непереносимой боли".
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Транспорт
За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик
На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Гаджеты
В России резко снизилась минимальная цена на iPhone
В России рекордно снизились цены iPhone, стоимость самого дешевого обновляемого айфона стала ниже 20 тысяч рублей.
Футбол
Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Общество
Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве
Как рассказал РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, захоронение не было учтено и после эксгумации польские власти по согласованию с российской стороной решили перезахоронить останки на мемориальном кладбище в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.
Происшествия
В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Происшествия
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Космос
«Прогресс МС-12» отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане
Падение несгоревших обломков «Прогресса МС-12» ожидается в 17.19 в несудоходной части Тихого океана.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.