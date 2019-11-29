Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

REGNUM04:16

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Lenta.ruвчера в 23:57

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ01:40

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16
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Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Технологии

Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
РИА Новости 02:44
Общество

В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10–20 раз больше, чем в России.
РБК вчера в 16:43
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 27 ноября в 02:10
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Футбол

«Боруссия» выслушает предложения по Санчо в январе

Встреча завершилась поражением «Боруссии» со счетом 1:3. Из-за разногласий Санчо с главным тренером дортмундцев Люсьеном Фавром клуб уже в январе выслушает предложения по трансферу полузащитника.
Матч ТВ 03:45
Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.
ПолитРоссия 03:13
Общество

ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

ТАСС 02:58
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Мадонна отменила концерты из-за «непереносимой боли»

Мадонна внезапно объявила об отмене трех предстоящих концертов в Бостоне из-за "непереносимой боли".
РЕН ТВ вчера в 06:27
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Транспорт

За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик

На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
Известия 00:28
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
Гаджеты

В России резко снизилась минимальная цена на iPhone

В России рекордно снизились цены iPhone, стоимость самого дешевого обновляемого айфона стала ниже 20 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 11:09
Футбол

Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
Чемпионат 04:19
Футбол

Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
Евро-футбол.ру 03:15
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Общество

Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве

Как рассказал РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, захоронение не было учтено и после эксгумации польские власти по согласованию с российской стороной решили перезахоронить останки на мемориальном кладбище в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.
РИА Новости вчера в 06:56
Происшествия

В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову

Российская газета 02:19
Общество

В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru 02:33
Происшествия

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 02:52
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
Ведомости 01:36
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Космос

«Прогресс МС-12» отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Падение несгоревших обломков «Прогресса МС-12» ожидается в 17.19 в несудоходной части Тихого океана.
Говорит Москва вчера в 22:25
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета вчера в 12:39
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