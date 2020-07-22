Татарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России
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Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).В источнике
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолец21 июля в 09:02