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Татар-информ
Татар-информ

Татарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России

Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).В источнике
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РИА Новости

Ярославская область заняла 12-е место в рейтинге качества жизни россиян

РИА Новости21 июля в 12:11
RT на русском

Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

RT на русском21 июля в 04:20
ТАСС

Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

ТАСС21 июля в 05:12
Московский Комсомолец

Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни

Московский Комсомолец21 июля в 09:02
Газета.Ru

Составлен рейтинг качества жизни в российских регионах

Газета.Ru21 июля в 08:21
Телеканал 360°

Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

Телеканал 360°21 июля в 03:22
РБК

10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

РБК21 июля в 03:30
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Российская газетавчера в 12:53
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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Киев назвал прорывом согласование мер по прекращению огня в Донбассе

В президентской администрации назвали договоренность в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) о мерах обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля «прорывом в минском процессе».
Аргументы и Фактывчера в 16:48
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Врио главы Камчатки пообещал улучшить систему здравоохранения региона

Все проекты по улучшению инфраструктуры системы здравоохранения Камчатского края будут выработаны с учетом пожеланий жителей региона, заявил врио губернатора региона 22 июля в ходе дискуссии в Центре развития Камчатки.
ИА Красная Веснавчера в 06:30
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В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС

Как сообщалось ранее, в первый регулярный рейс на МКС на новом корабле Crew Dragon должны отправиться астронавты НАСА Майк Хопкинс (командир экипажа), Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японский астронавт Соити Ногути.
РИА Новостивчера в 16:10

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАССвчера в 14:26
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