Общество
Татар-информТатарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России
Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
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Эксперты объяснили, почему Петербург более комфортен для жизни, чем Москва
Московский Комсомолец09:30
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Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета 13:51
Общество
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
РИА Новости 12:49
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года
Указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года подписан президентом России Владимиром Путиным.
Финансовая газета вчера в 05:51
Футбол
«Крылья Советов» в третий раз за шесть лет вылетели в ФНЛ
«Крылья» вылетели в ФНЛ в третий раз за последние шесть лет.
ProstoProSport 08:00
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 09:47
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
По мнению специалистов, новая волна коронавирусной инфекции грозит более опасными последствиями.
ToDay News Ufa 12:21
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Здоровье
В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею
В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России вчера в 13:48
Футбол
«Ростов» может сменить вектор развития и продать лидеров
По информации «СЭ», летом в «Ростове» сменится вектор развития.
Спорт-Экспресс 13:23
Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии
Суд в Ярославле освободил из-под стражи Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко — фигурантов дела об избиениях заключенных в местной колонии № 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 13:52
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone
Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.
Российская газета 10:56
Футбол
ЦСКА — Тамбов 2:0
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в чемпионатах России по футболу.
RT на русском 12:35
Армия и оружие
Popular Mechanics объяснило, в чем уникальность российских кораблей «Зубр»
Российские высокоскоростные десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» являются уникальными.
ПолитРоссия 10:34
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29