Общество

Татар-информТатар-информТатарстан занял второе место в рейтинге инвестклимата в регионах

Первое место рейтинга традиционно заняла Москва, также в топ-3 вошла Тульская область, ранее находившаяся на шестой строчке. Рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ проводится АСИ ежегодно.
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с чего всё началось
Москва и Татарстан занимают первые строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, сообщает
 Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Коммерсантъвчера в 09:26

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Татарстан признали одним из лучших инвестпривлекательных регионов России

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Москва стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

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Будущее России. Национальные проектывчера в 11:36

Смоленщина укрепила позиции в нацрейтинге состояния инвестклимата в РФ

РИА Новостивчера в 11:16
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Авто

УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»

Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
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Политика

В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»

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Происшествия

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Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
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Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Общество

В России за сутки выявили 6636 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 6636 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
News.ru 04:09
Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.
3DNews 04:20
Общество

За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 04:10
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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Гаджеты

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14

Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов.
Discover24 03:39
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Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM 02:06
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:15
Общество

В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой

В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
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Общество

Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября

Накануне министр просвещения заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новой форме.
РИА Новости вчера в 07:38
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Здоровье

Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
RT на русском 04:42
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Происшествия

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
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Общество

В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году

С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса

Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM 04:10
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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