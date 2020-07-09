с чего всё началось

Первое место рейтинга традиционно заняла Москва, также в топ-3 вошла Тульская область, ранее находившаяся на шестой строчке. Рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ проводится АСИ ежегодно.

О чем говорит Смоленск

Татарстан занял второе место в рейтинге инвестклимата в регионах

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Политика В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины» Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК. 43

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Гаджеты Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.

Общество За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

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Происшествия В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск". 2

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