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РБК
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года, говорится в документе. Под эти условия попадают проекты «Татнефти».В источнике
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Финмаркет

Законопроект о реформе НДД принят во II чтении, для ряда месторождений вводятся налоговые вычеты

Финмаркет06:35
Парламентская газета

Расчёт налогов для нефтяников скорректируют

Парламентская газета07:08
Интерфакс

Вычет по НДПИ в 1 млрд руб. предложили предоставлять при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

Интерфаксвчера в 11:26
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

РБКвчера в 16:00
Российская газета

По логике латания дыр

Российская газетавчера в 13:23
Коммерсантъ

Нефтекомпаниям оставят на чай

Коммерсантъвчера в 16:21
БИЗНЕС Online

При добыче нефти в РТ компаниям могут предоставить вычет по НДПИ в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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