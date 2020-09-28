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РБК
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года, говорится в документе. Под эти условия попадают проекты «Татнефти».В источнике
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Финмаркет

Законопроект о реформе НДД принят во II чтении, для ряда месторождений вводятся налоговые вычеты

Финмаркет06:35
Парламентская газета

Налоговый вычет для нефтяников будет зависеть от инвестиций

Парламентская газета07:24
Коммерсантъ

Нефтекомпаниям оставят на чай

Коммерсантъвчера в 16:21
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

РБКвчера в 16:00
Российская газета

По логике латания дыр

Российская газетавчера в 13:23
Интерфакс

Вычет по НДПИ в 1 млрд руб. предложили предоставлять при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

Интерфаксвчера в 11:26
БИЗНЕС Online

При добыче нефти в РТ компаниям могут предоставить вычет по НДПИ в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера
РИА Новости06:40
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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«АвтоВАЗ» подтвердил сборку автомобилей Lada на Украине

«АвтоВАЗ, являющийся частью Renault Group, поставляет комплекты некоторых моделей для сборки на Запорожский автомобильный завод», — цитирует «Газета.Ru» директора «АвтоВАЗа» по коммуникациям Сергея Ильинского.
Автоновости дня06:10
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Новый Kia Sportage появится в апреле 2021 года

Популярный в России кроссовер Kia Sportage должен сменить поколение в скором времени — дебют модели запланирован на апрель 2021 года, то есть примерно на полгода позже, чем планировалось изначально.
32CARS.ru04:18
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«Аталанта» будет платить «Спартаку» солидарные выплаты за Миранчука

Академия московского "Спартака" имени Федора Черенкова будет получать солидарные выплаты за переход футболиста Алексея Миранчука из столичного "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" частями до 2022 года, сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости05:26

Собянин: Ситуация в Москве с коронавирусом с каждым днем становится сложнее

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил пожилым людям, что в условиях пандемии коронавируса не стоит рисковать и лучше находиться дома, подчеркнув, что ситуация с каждым днем становится все сложнее, сообщает «Интерфакс».
Эхо Москвы07:29

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября рассказал журналистам о том, как в Кремле отреагировали на встречу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Известия07:20
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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