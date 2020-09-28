Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года, говорится в документе. Под эти условия попадают проекты «Татнефти».В источнике
Подробнее о событии
Парламентская газета

Донастройка налоговой системы принесет в казну 190 млрд рублей

Парламентская газета18:22
TatCenter

Вадим Ложкин: Налоговый маневр окажет негативный эффект на «нефтянку» Татарстана

TatCenterвчера в 04:10
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

РБКвчера в 16:00
Российская газета

По логике латания дыр

Российская газетавчера в 13:23
Интерфакс

Вычет по НДПИ в 1 млрд руб. предложили предоставлять при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

Интерфаксвчера в 11:26
БИЗНЕС Online

При добыче нефти в РТ компаниям могут предоставить вычет по НДПИ в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33
Коммерсантъ

Нефтекомпаниям оставят на чай

Коммерсантъвчера в 16:21

Первый образец новейшего вертолета «Минога» создадут к 2025 году

Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта (ранее известен как "Минога") был подписан Минобороны РФ и холдингом "Вертолёты России" в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости01:06
2

Глава СК взял на контроль дело об убийстве врача под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование разбойного нападения на коттедж главврача искитимской ЦРБ и убийства его супруги.
Российская газета01:10
67

PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35