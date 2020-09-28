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Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года, говорится в документе. Под эти условия попадают проекты «Татнефти».