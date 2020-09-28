Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года, говорится в документе. Под эти условия попадают проекты «Татнефти».В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Вычет по НДПИ может быть введен при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

ИА Красная Веснавчера в 14:30
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

РБКвчера в 16:00
ПРАЙМ

Минфин предлагает вычет из НДПИ при добыче нефти в Татарстане и на Ямале с 1 января 2021 г

ПРАЙМвчера в 14:49
Коммерсантъ

Нефтекомпаниям оставят на чай

Коммерсантъвчера в 16:21
Российская газета

По логике латания дыр

Российская газетавчера в 13:23
Интерфакс

Вычет по НДПИ в 1 млрд руб. предложили предоставлять при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

Интерфаксвчера в 11:26
БИЗНЕС Online

При добыче нефти в РТ компаниям могут предоставить вычет по НДПИ в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33

В Крыму помощника прокурора арестовали за торговлю амфетамином

Помощник прокурора Симферопольского района Крыма арестован по подозрению в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.
ТАССвчера в 11:55

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
354