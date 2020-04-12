Шоу-бизнес

RT на русскомRT на русскомТатьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
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с чего всё началось

Татьяна Буланова попала в реанимацию. Она рассказала о своем состоянии

Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.
Телеканал 360°вчера в 16:10

Подробнее о событии

Представитель Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации

Известия04:54

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

РЕН ТВ04:34

Стало известно состояние госпитализированной Татьяны Булановой

Московский Комсомолец06:31

Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Пятый канал06:14

Директор Татьяны Булановой рассказал о состоянии попавшей в больницу певицы

78.ru04:04

«Сердце в порядке». Буланова рассказала о результатах обследования врачей

Телеканал 360°05:33

«Причин для радости нет»: Буланова рассказала о своем состоянии

РИА Новости04:13
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Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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Министерство здравоохранения Украины сообщило о 311 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
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Татьяна Буланова
Певица
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация».
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