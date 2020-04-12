Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.

с чего всё началось

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.

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