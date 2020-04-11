Шоу-бизнес
Вести.RuПевица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.
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с чего всё началось
В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».Известиявчера в 14:51
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Комментарии
Экономика
Новак: неблагоприятная ситуация на рынке нефти продлится до конца года
Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Хоккей
Хоккеист Эдмонтона Кейв скончался в больнице
Bethub.org вчера в 13:25
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Общество
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В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Происшествия
В Тамбовской области выявили семь новых случаев коронавируса
В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили власти региона.
RT на русском вчера в 17:51
Общество
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Авто
Появились фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня вчера в 04:25
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
Восьмиядерный процессор KaiXian KX-U6780A оказался значительно слабее, чем модели от Intel и AMD с аналогичной частотой и количеством ядер.
CyberSport.ru 11:28
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия
Информация о минировании самолета из Москвы в Магас оказалась ложной
Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.
ТАСС 10 апреля в 12:14
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
РИА Новости 07:08
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
Космос
Герой России Олег Кононенко: «Космонавт - это не профессия, это образ жизни»
Кого берут в космонавты и кто идёт в космонавты, еженедельнику "Звезда" рассказал командир отряда космонавтов Герой России и Герой Туркменистана Олег Кононенко Начиная с 1961 года, 12 апреля - день в истории нашей страны особый.
Еженедельник Звезда вчера в 22:52
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК 11:29
Транспорт
Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае
С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск.
Аргументы и Факты - Архангельск 09 апреля в 06:21
Шоу-бизнес
«Превратила жизнь Павла в сущий ад»: Разин обвинил Муцениеце во лжи
Вслед за менеджером во лжи супругу «мажора» обвинил и продюсер Андрей Разин.
Телепрограмма 09:18
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01