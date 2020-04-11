Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuПевица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.
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с чего всё началось

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову с подозрением на инсульт

В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».
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РИА Новостивчера в 17:09

Татьяну Буланову госпитализировали в Петербурге

РЕН ТВвчера в 14:39
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