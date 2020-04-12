Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.

с чего всё началось

Артистка уведомила, что чувствует себя "уже хорошо". При этом певица подтвердила, что пока находится в реанимации. Ранее стало известно, что Буланову госпитализировали из-за проблемы с сердцем.

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Общество Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Здоровье Больше месяца пациенты после излечения коронавируса могут быть опасны После исчезновения всех клинических признаков пациенты, излечившиеся от коронавирусной инфекции могут выделять возбудитель в окружающую среду как минимум ещё пять недель. 213

Футбол Прокуратура Швейцарии прекратит одно из дел против Йозефа Блаттера Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков Платини, который тогда возглавлял УЕФА.

Шоу-бизнес Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в его адрес Укупник ранее сообщил, что Бабкина "заразилась" коронавирусом нового типа в середине марта от Льва Лещенко.

Общество В Кремле допустили перенос парада Победы В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было. 779

Общество Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета». 2,4K

Общество Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 2

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 135

Киберспорт Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.

Транспорт В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.

Космос Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 62

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 78

Здоровье Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде» Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. 1,1K

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 36

Гаджеты MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов. 8

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 560