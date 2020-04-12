Шоу-бизнес
Газета.RuТатьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Артистка уведомила, что чувствует себя "уже хорошо". При этом певица подтвердила, что пока находится в реанимации. Ранее стало известно, что Буланову госпитализировали из-за проблемы с сердцем.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.Телеканал 360°16:10
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Комментарии
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Аргументы и Факты 04:12
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Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
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Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.
REGNUM вчера в 22:35
Транспорт
В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей
Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Наука
Стало известно о распространении в мире трех типов коронавируса
Ученые заявили о распространении по миру трех типов коронавируса. Об этом стало известно изданию Daily Mail.
Lenta.ru 06:00
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
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Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
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У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
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Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
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Первые испытания вакцины против коронавируса проведут на добровольцах
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Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
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Фарфан назвал шуткой свое высказывание о снижении зарплат
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил свои слова о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
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РИА Новости вчера в 10:55
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
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