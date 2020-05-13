В конце апреля Татьяну Буланову выписали из больницы, куда она попала в предынсультном состоянии. Певица провела в клинике чуть больше недели, после чего ее отпустили домой. Однако на днях артистка снова почувствовала недомогание.

с чего всё началось

Певица Татьяна Буланова сообщила изданию StarHit о проблемах со здоровьем после выписки из больницы.

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

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