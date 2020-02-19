Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваТатьяна Голикова объяснила запрет китайцам на въезд в Россию

Татьяна Голикова отметила, что с учётом сезонной вспышки гриппа в России и возросшей нагрузки на врачей было принято такое решение. При этом она подчеркнула, что транзит граждан Китая через территорию России пока не запрещён. Накануне премьер Михаил Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию.
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В случае переноса коронавируса из Китая в России может не хватить врачей и коек

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Ограничение на въезд граждан Китая в Россию объяснили

Lenta.ru06:56

Голикова: транзит китайцев через Россию пока не запрещен

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РБК06:41

Голикова объяснила решение об ограничении на въезд в Россию граждан Китая

ТАСС06:28

Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая

РИА Новости06:22

Голикова объяснила приостановку въезда граждан Китая в Россию

RT на русском06:42
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Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

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В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

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В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

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ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

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ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

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В России представили обновленный Hyundai Solaris

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Бывший главный тренер московского Спартака Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
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Появились характеристики нового Kia Sorento

Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
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Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
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Митинги во время Евро-2020 в Петербурге придется согласовать с ФСБ

Массовые акции в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге и Ленобласти будут запрещены, если они проводятся без согласования с межведомственным оперативным штабом.
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