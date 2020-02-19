Общество
Говорит МоскваТатьяна Голикова объяснила запрет китайцам на въезд в Россию
Татьяна Голикова отметила, что с учётом сезонной вспышки гриппа в России и возросшей нагрузки на врачей было принято такое решение. При этом она подчеркнула, что транзит граждан Китая через территорию России пока не запрещён. Накануне премьер Михаил Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию.
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Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Кино
Седьмой сезон сериала «Сватов» станет последним
В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
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Законопроект о расширении маткапитала принят Госдумой во втором чтении
Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.
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Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
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Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Армия и оружие
Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе
Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
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Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
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Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Футбол
Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной
Политика
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Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
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Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел
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В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Авто
Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe
В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Общество
ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет
Попаснянский районный водоканал пожаловался, что представители ЛНР 19 февраля заплатили за потребленную воду копейками.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Здоровье
Диетологи назвали наиболее эффективные способы похудения
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку
Бывший главный тренер московского Спартака Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
Общество
Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса
В шестой версии предварительного плана КНР по лечению коронавируса COVID-2019 имеется разработанный в СССР препарат "Арбидол".
Авто
Появились характеристики нового Kia Sorento
Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
Авто
Lada Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
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Митинги во время Евро-2020 в Петербурге придется согласовать с ФСБ
Массовые акции в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге и Ленобласти будут запрещены, если они проводятся без согласования с межведомственным оперативным штабом.