Происшествия

REGNUMREGNUMТатьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось

Чеченский подлог. Вместо казненных в полку Кадырова Уполномоченному по правам человека Москальковой предъявили их живых братьев

Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.
Новая газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Омбудсмен ЧР: «Новая газета продолжает грубо топтать правовые принципы»

Чеченская Республика Сегодня06:46

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

REGNUM06:34

«Новая газета» сообщила о подлоге людей в деле о пропавших чеченцах в 2017 году

Коммерсантъ03:09

Москалькова снова пообещала проверить данные о «подмене» пропавших чеченцев

Интерфакс03:25

Омбудсмен Татьяна Москалькова поручила проверить данные о подмене убитых в Чечне местных жителей на их братьев

Эхо Москвы04:02

«Новая газета»: погибших жителей Чечни подменили их родственниками

URA.Ru02:05

Москалькова пообещала проверить информацию из расследования «Новой» о подмене казненных чеченцев

Новая газета03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Общество

Власти Китая: коронавирус ускорился

Власти Китая сообщили о том, что коронавирус ускорился. Число заболевших растет ежедневно, а сам он начал мутировать.
Твой Континент 03:27
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Политика

Президент Польши о России: все исторические сомнения разрешены

Российская и польская стороны, судя по всему, разрешили все сомнения по истории Второй мировой войны, полагает президент Польши Анджей Дуда.
REGNUM 07:31
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:51
Политика

Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов

Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
REGNUM 07:08
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Происшествия

Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом

REGNUM 06:04
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Происшествия

В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус

Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:22
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Коммерсантъ 07:50
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лариса Голубкина

Кривое-зеркало.ру 06:59
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Здоровье

На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Известия 07:16
Общество

Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей

Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
BFM.ru 06:04
Кино

Шоураннер «Ведьмака» рассказала о вырезанных сценах

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич сообщила, что из сериала вырезали несколько сцен с женскими персонажами.
CyberSport.ru 02:49
Происшествия

Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Вести.Ru 00:47
Футбол

Бергвейн пропускает матч ПСВ. Игроком интересуется «Тоттенхэм»

Ранее появилась информация, что "шпоры" хотят вернуть полузащитника "Реала" Гарета Бэйла.
Soccer.ru вчера в 11:17
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru 04:05
Здоровье

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом в России

Эксперты Роспотребнадзора представили список мер для предупреждения распространения китайского коронавируса 2019-nCoV на территории России.
iReactor вчера в 20:47
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких

RT на русском 06:57
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Футбол

«Краснодар» на втором зимнем сборе сыграет с клубом из Ухани

Soccer.ru 06:42
Армия и оружие

Госдеп отреагировал на ракетный обстрел посольства США в Багдаде

Известия вчера в 19:08
Общество

В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ

Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Expert.ru 07:18
Общество

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. человек для избежания распространения коронавируса в России.
ТАСС 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Москалькова Татьяна Николаевна
Российский политик
Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное