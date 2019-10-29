Происшествия
REGNUMТатьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
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с чего всё началось
Чеченский подлог. Вместо казненных в полку Кадырова Уполномоченному по правам человека Москальковой предъявили их живых братьев
Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.Новая газетавчера в 23:00
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Омбудсмен ЧР: «Новая газета продолжает грубо топтать правовые принципы»
Чеченская Республика Сегодня06:46
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