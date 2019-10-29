Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.

с чего всё началось

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Общество Власти Китая: коронавирус ускорился Власти Китая сообщили о том, что коронавирус ускорился. Число заболевших растет ежедневно, а сам он начал мутировать.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Происшествия В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Здоровье На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.

Экономика ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Общество В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.