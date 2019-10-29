Происшествия

REGNUMREGNUMТатьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
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с чего всё началось

Чеченский подлог. Вместо казненных в полку Кадырова Уполномоченному по правам человека Москальковой предъявили их живых братьев

Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.
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Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

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Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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