Происшествия
REGNUMТатьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
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с чего всё началось
Чеченский подлог. Вместо казненных в полку Кадырова Уполномоченному по правам человека Москальковой предъявили их живых братьев
Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.Новая газетавчера в 23:00
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Омбудсмен ЧР: «Новая газета продолжает грубо топтать правовые принципы»
Чеченская Республика Сегодня06:46
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IPhone 6s и iPhone SE обновятся до iOS 14
Касается это iPadOS, которая вряд ли будет доступна для iPad Air 2 и iPad mini 4. В целом же, список довольно внушительный, здесь мы видим, как iPhone SE, так и iPhone шестой версии.
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
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Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.
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Кудрявцева рассказала, как муж оценил ее новую грудь
Кудрявцева рассказала, как муж оценил ее новую грудь.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
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В Улан-Удэ россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя России, путешествовавшего по Азии.
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В Киеве задержан ополченец ДНР, ранивший полицейского из пистолета, утверждает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
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«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.